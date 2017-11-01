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«Базель» — ЦСКА — 1:2. Видеообзор матча

1 ноября 2017, среда. 02:25 Футбол

В матче 4-го тура группы A Лиги чемпионов ЦСКА в Швейцарии одержал волевую победу со счётом 2:1 над «Базелем».

Хозяева вышли вперёд на 32-й минуте, когда точным ударом отметился Лука Зуффи. Отыграться «армейцы» сумели на 65-й минуте — вышедший после первого тайма на замену Алан Дзагоев сравнял счёт. Победный мяч российская команда забила на 79-й минуте усилиями Понтуса Вернблума.

Подопечные Виктора Гончаренко благодаря этой победе сумели сравняться с занимающим второе место «Базелем» по количеству очков.

Видеообзор матча можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.

Съели?! ЦСКА оказался «Базелю» не по зубам
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Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
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Базель ПФК ЦСКА
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