«Базель» — ЦСКА — 1:2. Видеообзор матча

В матче 4-го тура группы A Лиги чемпионов ЦСКА в Швейцарии одержал волевую победу со счётом 2:1 над «Базелем».
Хозяева вышли вперёд на 32-й минуте, когда точным ударом отметился Лука Зуффи. Отыграться «армейцы» сумели на 65-й минуте — вышедший после первого тайма на замену Алан Дзагоев сравнял счёт. Победный мяч российская команда забила на 79-й минуте усилиями Понтуса Вернблума.
Подопечные Виктора Гончаренко благодаря этой победе сумели сравняться с занимающим второе место «Базелем» по количеству очков.
Видеообзор матча можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.
Съели?! ЦСКА оказался «Базелю» не по зубам
ЦСКА выигрывает второй выездной матч Лиги чемпионов подряд. Вы верили?!