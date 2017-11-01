Аллегри: результат — единственное, что было хорошо в матче со «Спортингом»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри оценил игру команды в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спортингом» (1:1).
«Единственное, что сегодня было хорошо, — это результат. У нас был прекрасный шанс гарантировать себе путёвку в плей-офф, но мы им не воспользовались, а потому борьба продолжается. Мы разочарованы, потому что первый тайм получился у нас очень слабым. На пропущенный мяч мы отреагировали достойно, однако мне кажется, что, сравняв счёт, мы могли сыграть лучше, ведь у нас было время вырвать победу. „Спортинг“ играл здорово, хотя у него не было трёх или четырёх ключевых исполнителей. Начали они неспешно, но постепенно атаковали смелее и смелее. Мы знали, что можем быть наказаны, если позволим сопернику лишнее», — приводит слова Аллегри пресс-служба УЕФА.