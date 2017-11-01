Хайнкес: недовольство Артуро Видаля считаю положительным явлением

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал реакцию полузащитника команды Артуро Видаля на то, что он был заменён на 59-й минуте гостевого матча группового этапа Лиги чемпионов с «Селтиком» (2:1). Чилийский футболист был очень недоволен решением наставника немецкого гранда и не скрывал эмоций.
«Недовольство Видаля считаю положительным явлением. Когда футболист покидает поле под свист трибун, значит, что-то не так. Видаль – очень честолюбивый игрок. Я сам был футболистом и не очень радовался, когда меня меняли. Но это тактические задумки, которые есть в распоряжении тренера. Я хотел ввести в игру свежего игрока», — цитирует Хайнкеса tz.
Хайнкес: занять первое место в группе «Баварии» будет сложно