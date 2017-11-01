Игуаин: для «Ювентуса» было важно не проиграть «Спортингу»

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин прокомментировал ничейный результат в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с лиссабонским «Спортингом» (1:1). Туринцы ушли от поражения на 79-й минуте благодаря голу Игуаина.
«Это был тяжёлый матч. «Барселона» выиграла в Лиссабоне, забив один гол. Наш соперник стал сильнее, это важный момент. Теперь нам нужно восстановиться и хорошо подготовиться к воскресному матчу в чемпионате.
В игре со «Спортингом» было важно не проиграть. «Ювентус» сохраняет преимущество в борьбе за выход из группы, и надеемся обеспечить себе квалификацию в следующих двух турах», — сказал Игуаин в эфире Mediaset Premium.
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