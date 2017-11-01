Патрисиу после ничьей с «Ювентусом»: верю, что «Спортинг» может выйти из группы

Вратарь лиссабонского «Спортинга» Руй Патрисиу прокомментировал ничейный результат с «Ювентусом» (1:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Португалец верит, что его команде по силам пробиться в плей-офф самого престижного европейского клубного турнира.
«Это был тяжёлый матч, пришлось много бороться. Когда ты ведёшь, пропускать всегда неприятно, однако мы всё-таки должны поздравить себя с такой игрой. Не стоит опускать голову. Я по-прежнему верю, что мы способны пройти дальше, и буду верить до конца. Несмотря на то что мы оказались в такой сложной группе, у нас всё ещё есть шансы», — цитирует Патрисиу пресс-служба УЕФА.
После четырёх туров на счету «Спортинга» 4 очка и 3-е место в группе D. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».