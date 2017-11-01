Алекс Сандро: «Ювентус» в первом тайме играл ниже своего обычного уровня

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро оценил игру команды в выездном матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спортингом» (1:1).
«Мы играли ниже своего обычного уровня в первом тайме. Команде пришлось крайне нелегко. Нельзя пропускать такие голы, какой мы получили от «Спортинга». Нам нужно продолжать работать.
Теперь мы перейдём к следующей игре, вернёмся в Турин и подготовимся к следующему матчу. Мы можем играть лучше и намерены сделать это как можно скорее», — цитирует игрока Football Italia.
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