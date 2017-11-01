Объявлен слоган жеребьёвки чемпионата мира по футболу — 2018 в России

Ровно месяц остался до того момента, когда команды — участницы чемпионата мира по футболу 2018 в России узнают, с кем они сыграют на групповой стадии турнира. 1 декабря в Государственном Кремлевском дворце пройдёт финальная жеребьёвка. Её слоганом выбрана фраза «Смотри, как сойдутся звёзды».
«Финальная жеребьёвка – важнейшее событие на пути к чемпионату мира, и тренеры всех 32 национальных сборных, и болельщики с нетерпением будут ждать, кто в какую группу попадёт. Поэтому я хочу пожелать всем им удачи. А выбор Кремлевского дворца как места действия говорит о престиже чемпионата мира по футболу и уважении к ФИФА и национальным футбольным федерациям со стороны России», — сказал посол чемпионата мира по футболу — 2018, легенда советского и российского футбола Никита Симонян.
«Слоган финальной жеребьёвки, на наш взгляд, наиболее точно отражает суть этого исторического момента. Это ключевое мероприятие подготовительного цикла к чемпионату мира по футболу. Болельщики со всего мира с нетерпением ждут этого мгновения, которое утвердит путь сборных к финалу турнира в «Лужниках» и поможет любителям футбола спланировать своё путешествие в Россию», — отметил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.
Продюсером церемонии, которая будет транслироваться в прямом эфире на весь мир, выступил Первый канал, а режиссёром-постановщиком шоу стал Феликс Михайлов, чьё красочное шоу ярко представит русскую культуру и пригласит представителей 31 стран — участниц ЧМ-2018 присоединиться к хозяевам. Михайлов также был постановщиком шоу предварительной жеребьёвки ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге и жеребьёвки Кубка конфедераций — 2017.