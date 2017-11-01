Йенсен: «Русенборг» постарается выиграть у «Зенита»

Полузащитник «Русенборга» Майк Йенсен оценил шансы команды в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы с «Зенитом».



«На мой взгляд, у „Русенборга“ хорошие шансы набрать очки в предстоящем матче с „Зенитом“. Мы всегда должны стремиться к максимальным высотам, независимо от того где играем. Набрать очки реально, желательно — три. Постараемся победить», — приводит слова Йенсена NRK.

Матч «Русенборг» — «Зенит» состоится в четверг, 2 ноября, на стадионе «Леркендал» в Тронхейме. Начало — в 23:05 мск.