И. Попов: есть разочарование, вы видели, как игроки «Севильи» тянули время

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов дал оценку встрече с «Севильей» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов, проигранной со счётом 1:2.



«Конечно, есть разочарование, поскольку мы были на первом месте в группе. Думаю, мы с большим уважением подходили к «Севилье». Во втором тайме начали играть в свой футбол, были моменты. В конце вы видели, как они тянули время.



Это хорошая испанская команда, топ-3, и, наверное, в первые 10-15 было ощущение, что ещё вступаем в игру. Но после перерыва, думаю, выглядели достойно.



Была очень хорошая атмосфера. Но для нас большой минус, что наших болельщиков сегодня не было на стадионе.



Смотрю в будущее с оптимизмом. Мы хорошо играли с «Ливерпулем», обе игры с «Севильей» очень хорошо провели. В двух оставшихся играх можно взять максимум очков», — отметил после встречи Попов в эфире передачи «Все на Матч».

«Спартак» проснулся при 0:2. Оказалось, что это поздно Яркая последняя четверть матча в Севилье оставляет ещё больше вопросов о том, почему так нельзя было играть в первый час.