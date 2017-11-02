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175 лет назад 2016
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Бериццо: «Севилья» должна была обыгрывать «Спартак» со счётом 3:0

Футбол

Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо поделился впечатлениями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком» (2:1).

«Исход игры нужно было решать раньше. Мы провели 70-75 минут на очень хорошем уровне, должны были обыгрывать „Спартак“ со счётом 3:0. Но в целом я доволен тем, как мы двигались, прессинговали, надёжно играли в обороне. Учитывая уровень соперника и турнира, это лучшая версия „Севильи“ за всё время, что я тренирую команду. Впереди два матча — с „Ливерпулем“ и „Марибором“, и нужна ещё одна победа. Теперь всё зависит только от нас», — приводит слова Бериццо Marca.

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Яркая последняя четверть матча в Севилье оставляет ещё больше вопросов о том, почему так нельзя было играть в первый час.
Источник: Marca Сообщить об ошибке
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