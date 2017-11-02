Бериццо: «Севилья» должна была обыгрывать «Спартак» со счётом 3:0

Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо поделился впечатлениями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком» (2:1).



«Исход игры нужно было решать раньше. Мы провели 70-75 минут на очень хорошем уровне, должны были обыгрывать „Спартак“ со счётом 3:0. Но в целом я доволен тем, как мы двигались, прессинговали, надёжно играли в обороне. Учитывая уровень соперника и турнира, это лучшая версия „Севильи“ за всё время, что я тренирую команду. Впереди два матча — с „Ливерпулем“ и „Марибором“, и нужна ещё одна победа. Теперь всё зависит только от нас», — приводит слова Бериццо Marca.

«Спартак» проснулся при 0:2. Оказалось, что это поздно Яркая последняя четверть матча в Севилье оставляет ещё больше вопросов о том, почему так нельзя было играть в первый час.