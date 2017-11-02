«Наполи» — «Манчестер Сити» — 2:4. Видеообзор матча

Футболисты «Манчестер Сити» одержали волевую победу над соперниками из «Наполи» в гостевом матче

четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра в Неаполе завершилась со счётом 4:2, манкунианцы оформили выход в плей-офф турнира.



За «Манчестер Сити» отличились Николас Отаменди, Джон Стоунс, Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг. В составе «Наполи» по голу забили Лоренцо Инсинье и Жоржиньо (с пенальти).



Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов.



Видеообзор матча «Наполи» — «Манчестер Сити» можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.

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