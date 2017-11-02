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175 лет назад 2016
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«Наполи» — «Манчестер Сити» — 2:4. Видеообзор матча

Футбол

Футболисты «Манчестер Сити» одержали волевую победу над соперниками из «Наполи» в гостевом матче
четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра в Неаполе завершилась со счётом 4:2, манкунианцы оформили выход в плей-офф турнира.

За «Манчестер Сити» отличились Николас Отаменди, Джон Стоунс, Серхио Агуэро и Рахим Стерлинг. В составе «Наполи» по голу забили Лоренцо Инсинье и Жоржиньо (с пенальти).

Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов.

Видеообзор матча «Наполи» — «Манчестер Сити» можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Манчестер Сити Наполи Джон Стоунс Жоржиньо Лоренцо Инсинье Николас Отаменди Рахим Стерлинг Серхио Агуэро
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