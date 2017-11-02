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175 лет назад 2016
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Алли: не удивлён, что «Тоттенхэм» доминировал над «Реалом»

Футбол

Полузащитник «Тоттенхм Хотспур» Деле Алли прокомментировал победу над «Реалом» (3:1) в четвёртом туре группового раунда Лиги чемпионов. В этой встрече Алли оформил дубль.

«Мы сыграли превосходно. Знали, что если выполним план на игру и проявим надёжность в обороне, то у нас будут моменты. Очень довольны результатом. Не удивлён, что мы доминировали – у нас ещё на «Сантьяго Бернабеу» было много свободного пространства. Хотим не просто соперничать с такими командами, как „Реал“, а побеждать их», — приводит слова Алли BBC.

«Тоттенхэм» — «Реал» — 3:1. Видеообзор матча
Источник: BBC Сообщить об ошибке
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Тоттенхэм Хотспур ФК Реал Мадрид Деле Алли
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