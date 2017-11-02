Алли: не удивлён, что «Тоттенхэм» доминировал над «Реалом»

Полузащитник «Тоттенхм Хотспур» Деле Алли прокомментировал победу над «Реалом» (3:1) в четвёртом туре группового раунда Лиги чемпионов. В этой встрече Алли оформил дубль.

«Мы сыграли превосходно. Знали, что если выполним план на игру и проявим надёжность в обороне, то у нас будут моменты. Очень довольны результатом. Не удивлён, что мы доминировали – у нас ещё на «Сантьяго Бернабеу» было много свободного пространства. Хотим не просто соперничать с такими командами, как „Реал“, а побеждать их», — приводит слова Алли BBC.