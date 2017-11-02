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175 лет назад 2016
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«Тоттенхэм» — «Реал» — 3:1. Видеообзор матча

Футбол

Футболисты «Тоттенхэм Хотспур» нанесли поражение гостям из мадридского «Реала», обыграв соперников на поле стадиона «Уэмбли» в Лондоне в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 3:1.

В составе английской команды дубль оформил Деле Алли, автором ещё одного гола стал Кристиан Эриксен. В составе испанского гранда отличился Криштиану Роналду.

Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов.

Видеообзор матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Реал» можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.

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Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
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Тоттенхэм Хотспур ФК Реал Мадрид Деле Алли Кристиан Эриксен Криштиану Роналду
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