Нападающий АПОЭЛ: считаем, что можем пройти дальше в Европе

Нападающий АПОЭЛ Микаэль Поте поделился впечатлениями от прошедшего матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Боруссией». Кипрская команда сыграла с дортмундским клубом вничью на его поле — 1:1, а Поте стал автором единственного гола в составе своей команды.

«Это отличное чувство. Мы много выиграли от двух матчей с Дортмундом. Забить тут было здорово. Как только я получил мяч от Карлау, был уверен, что забью. Я нападающий и всегда уверен в голах. Мы считаем, что можем пройти дальше в Европе. Мы получили отличный результат — так почему бы и нет», — цитирует форварда пресс-служба УЕФА.

Турнирная таблица группового этапа Лиги чемпионов.