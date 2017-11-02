ФНЛ назвала лучшего тренера октября по версии лиги

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов признан лучшим тренером октября в ФНЛ и по версии Футбольной национальной лиги, и по версии болельщиков, голосовавших на сайте.



В октябре «Оренбург» выиграл три матча из четырёх (3:0 дома с «Тюменью», 1:0 в гостях с «Сибирью» и 2:1 дома со «Спартаком-2») и сыграл вничью дома с «Авангардом», взяв 10 очков из 12 возможных. Команда Федотова впервые в сезоне поднялась на третье место.



В голосовании на официальном сайте ФНЛ Федотов получил 47,7% голосов респондентов. Второе место занял главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев (40,1%), команда которого также взяла 10 очков из 12 и увеличила отрыв от второго места до семи очков. Третьим стал наставник «Авангарда» Хасанби Биджиев (4,9%). У курской команды в октябре две победы, включая гостевые над «Сибирью» и «Тамбовом».

«Спартак-2» в гостях проиграл «Оренбургу»