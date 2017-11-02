Нигматуллин: паровоз круче шерифа, он его может переехать – ставлю на 2:0

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от домашнего матча «железнодорожников» с «Шерифом» в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы, который состоится сегодня, 2 ноября.

«Сейчас «Локомотив» находится в отличном расположении духа – победа над «Зенитом» и первое место в РФПЛ, а также лидерство в группе Лиги Европы говорят сами за себя. После первого матча против «Шерифа» команда поняла, что играть нужно посерьёзней. В той игре сразу забили и решили, что дело сделано, а в итоге у Гилерме было достаточно много работы. Сегодня «Локо» может вообще оставить своего голкипера без работы.

«Шериф» — неплохая команда, но мне она не нравится. Я не люблю, когда в команде почти нет своих футболистов. Получается сборная солянка из иностранцев средненького уровня. Мне бы хотелось посмотреть на молдавских игроков. «Локо» выше классом, что он сегодня и должен продемонстрировать. Поставлю на победу «железнодорожников» со счётом 2:0. Паровоз круче шерифа, он его может переехать», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Шериф». Начало встречи — в 21:00 мск.