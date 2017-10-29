Нигматуллин: главный секрет «Локомотива» — Сёмин, его работа восхищает

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал гостевую победу «железнодорожников» над «Зенитом» (3:0) в матче 15-го тура российской Премьер-Лиги.
«Впереди у «Локомотива» ещё много работы. Думаю, что ставки букмекеров касаемо будущего чемпиона страны будут пересматриваться. Шансы «Локомотива» возрастают после такого сенсационного матча. Я предполагал, что в лучшем случае «Локомотив» может рассчитывать на ничейный результат в этом матче. Но крупная победа… Сказать, что я удивлён, — это ничего не сказать. Это очень круто!
Работа Сёмина восхищает. Главный секрет команды – это Юрий Павлович! «Локомотив» сейчас — это команда с большой буквы, они побеждают за счёт командной игры, а не звёздных игроков из каких-то заморских сборных. До этого вечера все отворачивались от Фарфана, но Сёмин провёл с ним грамотную работу и сделал новой звездой», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.