Автор гола в ворота «Спартака» Банега вошёл в команду недели Лиги чемпионов

Полузащитник «Севильи» Эвер Банега вошёл в команду недели Лиги чемпионов по итогам 4-го тура группового этапа. Аргентинский футболист отметился голом и результативной передачей в домашнем матче со «Спартаком» (2:1).

В команду недели, состав которой был опубликован УЕФА, также вошли Алисон («Рома»), Дейли Блинд («Манчестер Юнайтед»), Лейвин Курзава («ПСЖ»), Альберто Морено («Ливерпуль»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Деле Алли («Тоттенхэм Хотспур»), Марлос («Шахтёр»), Факундо Феррейра («Шахтёр»), Неймар («ПСЖ») и Стефан Эль-Шаарави («Рома»).

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, который был номинирован на звание лучшего игрока недели по итогам 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в команду недели не вошёл.