До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Автор гола в ворота «Спартака» Банега вошёл в команду недели Лиги чемпионов

Футбол

Полузащитник «Севильи» Эвер Банега вошёл в команду недели Лиги чемпионов по итогам 4-го тура группового этапа. Аргентинский футболист отметился голом и результативной передачей в домашнем матче со «Спартаком» (2:1).

В команду недели, состав которой был опубликован УЕФА, также вошли Алисон («Рома»), Дейли Блинд («Манчестер Юнайтед»), Лейвин Курзава («ПСЖ»), Альберто Морено («Ливерпуль»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Деле Алли («Тоттенхэм Хотспур»), Марлос («Шахтёр»), Факундо Феррейра («Шахтёр»), Неймар («ПСЖ») и Стефан Эль-Шаарави («Рома»).

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, который был номинирован на звание лучшего игрока недели по итогам 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в команду недели не вошёл.

Дзагоев номинирован на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Рома Тоттенхэм Хотспур ФК ПСЖ ФК Севилья ФК Спартак Шахтёр Донецк Альберто Морено Дейли Блинд Деле Алли Лейвин Курзава Марлос Неймар Стефан Эль-Шаарави Факундо Феррейра Эвер Банега
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент