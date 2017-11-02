Дзагоев номинирован на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев номинирован на звание лучшего игрока недели по итогам 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом говорится на официальном сайте УЕФА. Дзагоев отметился голом в выездном матче против «Базеля» (2:1).

На награду также претендуют Деле Алли («Тоттенхэм) – дубль в матче против «Реала» — 3:1, Мохамед Салах («Ливерпуль») – 1 гол в матче с «Марибором» (3:0), Марлос («Шахтёр») – дубль в поединке с «Фейеноордом» — 3:1, Серхио Агуэро («Манчестер Сити») – 1 гол о встрече с «Наполи» — 4:2, Стефан Эль-Шаарави («Рома») – дубль в матче с «Челси» (3:0), Лейвин Курзава («ПСЖ») – автор хет-трика в игре с «Андерлехтом» — 5:0 и Кингсли Коман («Бавария») – гол в выездной встрече с «Селтиком» (2:1).