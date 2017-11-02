Е. Чернов: сборная России должна стремиться выиграть ЧМ-2018

Защитник «Тосно» Евгений Чернов подчеркнул, что рассчитывает сыграть на чемпионате мира—2018 за сборную России и помочь команде выиграть турнир.



«Скажу банальные вещи: нужно выходить и биться в каждом матче, постараться выиграть этот чемпионат. А какой иначе смысл? Просто принять участие, посмотреть, как играют другие? Это можно и по телевизору увидеть. Раз уж судьба предоставила такую возможность, нужно использовать её на 100%.



Сыграть за сборную на чемпионате мира — это цель и мечта, два в одном. Не просто попасть в окончательный список, но и стать игроком основного состава. Для меня главное — попасть в команду и дальше полагаться на решение и опыт тренера», — сказал Чернов в интервью RT.

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