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175 лет назад 2016
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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Е. Чернов: сборная России должна стремиться выиграть ЧМ-2018

Футбол

Защитник «Тосно» Евгений Чернов подчеркнул, что рассчитывает сыграть на чемпионате мира—2018 за сборную России и помочь команде выиграть турнир.

«Скажу банальные вещи: нужно выходить и биться в каждом матче, постараться выиграть этот чемпионат. А какой иначе смысл? Просто принять участие, посмотреть, как играют другие? Это можно и по телевизору увидеть. Раз уж судьба предоставила такую возможность, нужно использовать её на 100%.

Сыграть за сборную на чемпионате мира — это цель и мечта, два в одном. Не просто попасть в окончательный список, но и стать игроком основного состава. Для меня главное — попасть в команду и дальше полагаться на решение и опыт тренера», — сказал Чернов в интервью RT.

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Источник: RT на русском Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол ФК Тосно Евгений Чернов ЧМ-2018
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