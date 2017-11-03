«Зенит» сыграл вничью с «Русенборгом» и вышел в плей-офф Лиги Европы

В матче 4-го тура группы L Лиги Европы «Зенит» в Тронхейме сыграл вничью с «Русенборгом» — 1:1.

На 54-й минуте Миха Мевля нарушил правила в своей штрафной и норвежская команда получила право на пенальти, который реализовал Никлас Бендтнер.

Отыгралась петербургская команда на третье компенсированной минуте — счёт сравнял Александр Кокорин.

В параллельном матче этой группы «Реал Сосьедад» в Испании со счётом 3:0 разгромил македонский «Вардар».

«Зенит» досрочно обеспечил себе место в плей-офф Лиги Европы, так как по дополнительным показателям будет опережать «Русенборг».

До окончания группового этапа «Зениту» предстоит провести домашний матч с «Вардаром» (23 ноября) и выездной — с «Реалом Сосьедад» (7 декабря).

Турнирное положение в группе L: 1. «Зенит» — 10 очков; 2. «Реал Сосьедад» — 9; 3. «Русенборг» — 4; 4. «Вардар» — 0.