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«Зенит» сыграл вничью с «Русенборгом» и вышел в плей-офф Лиги Европы

Футбол

В матче 4-го тура группы L Лиги Европы «Зенит» в Тронхейме сыграл вничью с «Русенборгом» — 1:1.

На 54-й минуте Миха Мевля нарушил правила в своей штрафной и норвежская команда получила право на пенальти, который реализовал Никлас Бендтнер.

Отыгралась петербургская команда на третье компенсированной минуте — счёт сравнял Александр Кокорин.

В параллельном матче этой группы «Реал Сосьедад» в Испании со счётом 3:0 разгромил македонский «Вардар».

«Зенит» досрочно обеспечил себе место в плей-офф Лиги Европы, так как по дополнительным показателям будет опережать «Русенборг».

До окончания группового этапа «Зениту» предстоит провести домашний матч с «Вардаром» (23 ноября) и выездной — с «Реалом Сосьедад» (7 декабря).

Турнирное положение в группе L: 1. «Зенит» — 10 очков; 2. «Реал Сосьедад» — 9; 3. «Русенборг» — 4; 4. «Вардар» — 0.

Лига Европы. Группа L. 4-й тур
02 ноября 2017, четверг. 23:05 МСК
Русенборг
Тронхейм, Норвегия
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 – Бендтнер – 55 (пен), 1:1 – Кокорин – 90+3
Лига Европы. Группа L. 4-й тур
02 ноября 2017, четверг. 23:05 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
3 : 0
Вардар
Скопье, Македония
1:0 – Хуанми – 31, 2:0 – де ла Белья – 69, 3:0 – Орхильес – 81
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вардар Реал Сосьедад Русенборг ФК Зенит Александр Кокорин
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