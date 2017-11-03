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«Стяуа» вышел в плей-офф Лиги Европы, «Марсель» проиграл «Витории Гимарайнш»

Футбол

В матче 4-го тура группы G Лиги Европы румынский «Стяуа» на своём поле сыграл вничью с израильским «Хапоэлем» Б-Ш — 1:1.

В параллельном матче чешская «Виктория Пльзень» дома со счётом 4:1 разгромила швейцарский «Лугано».

Таким образом, «Стяуа» уже не опустится ниже второго места и досрочно обеспечил себе путёвку в плей-офф.

Турнирное положение в группе G: 1. «Стяуа» — 10 очков; 2. «Виктория Пльзень» — 6; 3. «Хапоэль» Б-Ш — 4; 4. «Лугано» — 3.

Лига Европы. Группа G. 4-й тур
02 ноября 2017, четверг. 23:05 МСК
Стяуа
Бухарест, Румыния
1 : 1
Хапоэль Б-Ш
Беэр-Шева, Израиль
1:0 – Коман – 31, 1:1 – Сахар – 37
Лига Европы. Группа G. 4-й тур
02 ноября 2017, четверг. 23:05 МСК
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
4 : 1
Лугано
Лугано, Швейцария
1:0 – Крменчик – 4, 1:1 – Мариани – 15, 2:1 – Крменчик – 19, 3:1 – Горжава – 45, 4:1 – Чермак – 56

В группе I австрийский «Ред Булл Зальцбург» дома сыграл вничью с турецким «Коньяспором». Встреча завершилась нулевой ничьей.

В другом матче этой группы французский «Марсель» на выезде с минимальным счётом уступил португальской «Витория Гимарайнш».

Турнирное положение в группе I: 1. «Ред Булл Зальцбург» — 8; 2. «Марсель» — 6; 3. «Коньяспор» — 4; 4. «Витория Гимарайнш» — 4.

Лига Европы. Группа I. 4-й тур
02 ноября 2017, четверг. 23:05 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
0 : 0
Коньяспор
Конья, Турция
Лига Европы. Группа I. 4-й тур
02 ноября 2017, четверг. 23:05 МСК
Витория Гимарайнш
Гимарайнш, Португалия
1 : 0
Марсель
Марсель, Франция
1:0 – Уртадо – 80
Удаления: нет – Эвра, 0, Камара, 86
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Виктория Пльзень Витория Гимарайнш Коньяспор Марсель Ред Булл Зальцбург Стяуа
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