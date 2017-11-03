«Стяуа» вышел в плей-офф Лиги Европы, «Марсель» проиграл «Витории Гимарайнш»

В матче 4-го тура группы G Лиги Европы румынский «Стяуа» на своём поле сыграл вничью с израильским «Хапоэлем» Б-Ш — 1:1.

В параллельном матче чешская «Виктория Пльзень» дома со счётом 4:1 разгромила швейцарский «Лугано».

Таким образом, «Стяуа» уже не опустится ниже второго места и досрочно обеспечил себе путёвку в плей-офф.

Турнирное положение в группе G: 1. «Стяуа» — 10 очков; 2. «Виктория Пльзень» — 6; 3. «Хапоэль» Б-Ш — 4; 4. «Лугано» — 3.

В группе I австрийский «Ред Булл Зальцбург» дома сыграл вничью с турецким «Коньяспором». Встреча завершилась нулевой ничьей.

В другом матче этой группы французский «Марсель» на выезде с минимальным счётом уступил португальской «Витория Гимарайнш».

Турнирное положение в группе I: 1. «Ред Булл Зальцбург» — 8; 2. «Марсель» — 6; 3. «Коньяспор» — 4; 4. «Витория Гимарайнш» — 4.