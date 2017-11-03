Румменигге: беседа с Анчелотти после матча с «ПСЖ» была очень неприятной

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге отметил, что сохранил добрые отношения с бывшим главным тренером команды Карло Анчелотти. Итальянский специалист был отправлен в отставку руководством немецкого гранда 28 сентября.

«Беседа с Анчелотти после матча с «ПСЖ» была очень неприятной. Он тогда сказал мне: «Ты больше не мой босс, однако остаёшься моим другом». Мне кажется, эти слова отлично отражают то, что есть на самом деле», — приводит слова Румменигге Sky Germany.

«Бавария» тогда проиграла «ПСЖ» в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов со счётом 0:3. Сменил же Анчелотти на этом посту Юпп Хайнкес, подписав контракт с клубом до конца текущего сезона.