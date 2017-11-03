Рибери пожертвовал € 150 тыс. сирийским школьникам

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери отметился гуманным поступком. Французский футболист вместе со своей женой пожертвовал € 150 тыс. сирийским школьникам, проживающим в тех районах страны, где имел место военный конфликт. Об этом Рибери сообщил на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

«Мы делаем это с переполняющими нас эмоциями, от всего сердца. Фактически, будучи родителями четырёх детей, мы не могли не пойти на такой благородный шаг. Каждый ребёнок на земле имеет право быть счастливым, и если мы можем попытаться подарить им улыбку… Они действительно нуждаются в нас», — написал Рибери.