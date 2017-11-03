К. Панченко: не согласен, что у меня не получилось в ЦСКА

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко высказал мнение, что он достойно выступал, будучи футболистом ЦСКА, при этом имея мало игровой практики. 28-летний игрок перешёл из стана «армейцев» в «Динамо» в июне 2016 года на правах аренды, а зимой 2017 года бело-голубые выкупили контракт Панченко.

«Не согласен, что не получилось: на замену я выходил удачно. В «Динамо» мне просто стали доверять, а в ЦСКА давали мало игрового времени. Его с каждым годом становилось больше, но всё равно недостаточно. У меня нет обид на руководство или тренеров „армейцев“. Я, конечно, сильно переживал, что появлялся лишь в конце матча, но тренеру виднее», — цитирует форварда «Советский спорт».