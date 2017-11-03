Панченко: РФПЛ очень выросла за последнее время, конкуренция очень жёсткая

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко высказал мнение, что за последнее время конкуренция в Премьер-Лиге выросла, поэтому набирать очки с клубами из нижней части турнирной таблицы стало ещё сложнее.

«Наверное, скажу банальность, но слабых соперников у нас сейчас нет. Тем более в РФПЛ — высшем эшелоне российского футбола. Да, нам не очень удаются матчи с такими командами, как «Арсенал», «Урал» или «Уфа». Хотя я не могу сказать, что мы их недооценивали и относились к этим матчам не так серьезно, как к «Спартаку», «Зениту» и ЦСКА. Но ведь и «Арсенал» тоже хочет побеждать, набирать очки. Обыграл он не только нас, но и «Зенит». Поэтому неправильно делить соперников на слабых и сильных. Каждый матч дается очень сложно. Никто просто так очки вам не отдаст. В этом смысле лига очень выросла за последнее время. Конкуренция очень жёсткая», — цитируют Панченко «Известия».

