Моуринью: заплатил определённую сумму, и дело с налогами было закрыто

Испанские налоговые органы больше не имеют претензий к главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. Португальский специалист обвинялся в уклонении от уплаты налогов с доходов от имиджевых прав на сумму в € 3,3 млн. Произошло это с 2010 по 2013 год, когда Моуринью тренировал «Реал».

ESPN FC сообщает, что 3 ноября португалец предстал перед судом. После окончания слушания португалец выплатил неназываемую сумму, и дело было закрыто. Об этом Моуринью рассказал журналистам.

«Мне сказали, что моя налоговая ситуация полностью законна. Но несколько лет назад мне сообщили, что открыто расследование. Для того чтобы решить данную проблему, мне пришлось заплатить определённую сумму. Я не стал спорить, а просто заплатил, подписав бумаги, что со всеми согласен, и дело закрыто. Именно поэтому я здесь», — заключил Моуринью.