Слуцкий: тяжело, но я пытаюсь поддерживать позитивное настроение в «Халле»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от выездного матча 16-го тура Чемпионшипа с «Шеффилд Юнайтед». Российский специалист отметил, что старается поддерживать в команде хорошее настроение. «Халл Сити» потерпел два поражения подряд на своём поле и занимает 18-е место.

«Шеффилд Юнайтед» — очень сильная команда, играющая агрессивно у себя дома. Пытаюсь поддерживать в команде позитивное настроение, хотя после негативных результатов это трудно. Продолжаю искать оптимальный стартовый состав.

«Халл Сити» оказался в непростом положении после двух поражений подряд, но я уверен в своих футболистах и их качествах. Моя основная задача – вернуть команде стабильность. Мы знаем, что нам нужно время. Нужно забыть два последних результата и сфокусироваться на игре», — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.

Матч «Шеффилд Юнайтед» — «Халл Сити» состоится 4 ноября. Начало – в 18:00 мск.