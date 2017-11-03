Добровольский: неправильно выпускать Дзюбу на короткий отрезок и требовать голов

Главный тренер сборной Молдавии Игорь Добровольский поделился мыслями об игре форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в текущем сезоне. 29-летний футболист не забил ни одного гола в первом круге чемпионата России, приняв участие в 12 матчах (6 — с первых минут).

«Когда Дзюба находится на поле, у него всегда есть возможность для взятия ворот. На мой взгляд, неправильно держать его в запасе, а потом выпускать на короткий отрезок и требовать забитых мячей. Отсутствие игровой практики негативно сказывается на Артёме. Если бы он провёл 15 матчей и не забил ни одного мяча, тогда можно было бы предъявлять претензии и говорить, что у него проблемы.

Если Дзюба хочет сыграть за сборную России на чемпионате мира, надо либо пересмотреть своё отношение к делу и тренироваться усерднее, либо уходить из «Зенита». Если Манчини не ставит его по личным соображениям, надо искать другую команду. Дзюбе надо доказать, что итальянец не прав. Но если проблема в чём-то другом, настало время покинуть «Зенит», — сказал Добровольский в интервью «RT на русском».