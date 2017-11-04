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«Ренн» обыграл «Бордо» благодаря автоголу Тулалана

Футбол

В стартовом матче 12-го тура французской Лиги 1 на стадионе «Роазон Парк — Стад де ла Рут де Лорьян» местный «Ренн» принимал «Бордо». Завершилась встреча победой хозяев поля с минимальным счётом. Единственный гол был забит на 11-й минуте — в свои ворота мяч отправил Жереми Тулалан.

«Ренн» одержал третью кряду победу в чемпионате, а «Бордо» проиграл третий матч подряд и четвёртый из пяти последних.

В таблице первенства Франции «Ренн» (15 очков) располагается на 10-й строчке, а «Бордо» (16) занимает восьмое место.

Франция - Лига 1. 12-й тур
03 ноября 2017, пятница. 22:45 МСК
Ренн
Ренн
1 : 0
Бордо
Бордо
1:0 – Тулалан – 11 (автогол)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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