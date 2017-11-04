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«Бетис» ушёл от поражения в матче с «Хетафе», уступая 0:2 после первого тайма

Футбол

«Бетис» сыграл вничью с «Хетафе» в матче 11-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась со счётом 2:2.

На 18-й минуте Маркель Бергара вывел «Хетафе» вперёд, а на 34-й минуте Франсиско Портильо удвоил преимущество гостей. В середине второй половины игры Арнальдо Антонио Санабрия отыграл один мяч. На 87-й минуте Ряд Будебуз сравнял счёт и принёс хозяевам одно очко.

«Бетис» набрал 17 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Примеры. «Хетафе» (13) располагается на десятой позиции.

Испания - Примера. 11-й тур
03 ноября 2017, пятница. 23:00 МСК
Бетис
Севилья
2 : 2
Хетафе
Хетафе
0:1 – Бергара – 18, 0:2 – Портильо – 34, 1:2 – Санабрия – 68, 2:2 – Будебуз – 87
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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