Жоржиньо и Дзадза вызваны в сборную Италии на стыковые матчи со Швецией

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура объявил заявку команды на стыковые матчи за право выступить на чемпионате мира 2018 в России с командой Швеции (10 и 13 ноября).

В список попал полузащитник «Наполи» Жоржиньо. Ранее СМИ сообщали, что имеющий бразильские корни Жоржиньо сделал выбор в пользу сборной Бразилии. 25-летний футболист провёл два товарищеских матча за сборную Италии, что даёт возможность сменить национальную команду.

Также в сборную Италии вернулся форвард «Валенсии» Симоне Дзадза, который не играл за национальную команду с ноября прошлого года.

Полностью состав итальянцев выглядит следующим образом:

голкиперы: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Маттиа Перин («Дженоа»), Джанлуиджи Доннарумма («Милан»);



защитники: Давиде Астори («Фиорентина»), Леонардо Спинаццола («Аталанта»), Данило Д′Амброзио («Интер»), Маттео Дармиан («Манчестер Юнайтед»), Леонардо Бонуччи («Милан»), Даниэле Ругани, Андреа Барцальи, Джорджо Кьеллини (все – «Ювентус»), Давиде Дзаппакоста («Челси»);



полузащитники: Федерико Бернардески («Ювентус»), Марко Пароло («Лацио»), Жоржиньо («Наполи»), Алессандро Флоренци, Даниэле Де Росси (оба — «Рома»), Марко Верратти («ПСЖ»), Антонио Кандрева, Роберто Гальярдини (оба — «Интер»).

нападающие: Эдер («Интер»), Чиро Иммобиле («Лацио»), Андреа Белотти («Торино»), Маноло Габбьядини («Саутгемптон»), Стефан Эль-Шаарави («Рома»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Симоне Дзадза («Валенсия»).