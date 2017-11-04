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175 лет назад 2016
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Мбаппе побил достижение Бензема в чемпионате Франции

Футбол

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил дубль в матче 12-го тура чемпионата Франции с «Анже» (5:0).

18-летний футболист довёл число своих голов в Лиге 1 до 20 и побил достижение форварда Карима Бензема, став самым результативным игроком чемпионата Франции младше 20 лет в XXI веке. Игрок «Реала», выступая за «Лион», забил в возрасте тинейджера 18 мячей.

Кроме того, Мбаппе стал самым молодым футболистом за последние 40 лет, забившим 20 голов в чемпионате Франции.

Видео голов Мбаппе в ворота «Анже» можно посмотреть в «твиттере» Goal.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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