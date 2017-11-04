Галактионов: «Ахмат» намерен продолжить философию и идеологию Кононова

И.о. главного тренера ФК «Ахмат» Михаил Галактионов прокомментировал победу над «Ростовом» в матче 16-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Грозненцы проводили первую игру после отставки главного тренера Олега Кононова.

«Было важно увидеть реакцию команды на последний неудачный отрезок. Смена тренера для всех нас была неожиданностью. Нашей задачей было продолжить ту идеологию, философию, тренерское направление в работе, которое было. Благодарны ребятам, как они отреагировали на игру. С точки зрения качества, много ошибок и нам надо много работать для стабилизации игры. Что касается эмоциональной составляющей, игровой дисциплины и самоотдачи — здесь большое спасибо команде за победу. Думаю, удалось донести до ребят, что необходимо не только победить, но и победить с хорошим посылом, чтобы нас уважали еще больше.



Знаете, жизнь и работа в национальной сборной России, пройдя чемпионат Европы и чемпионат мира, научили не витать в облаках. Есть ближайшая игра, наша задача — добросовестно подготовить команду к ней. Что будет дальше — вопрос совершенно другой. И, думаю, даже не стоит его сейчас поднимать. Наша задача — работать, а всё остальное — решение руководства клуба.



Любая победа значима. Тем более такая эмоциональная, дома, при родных стенах. Уходить на небольшой перерыв на матчи сборных также необходимо, чтобы прийти в себя после всех событий. Есть возможность поработать дальше, провести определенный цикл. После победы ребята совсем в другом настроении, эмоциональный посыл положительный.



За 4 рабочих дня, которые у нас были, что-то коренным образом изменить нельзя, да и не нужно было. Определённые нюансы попытались донести, какие-то моменты будем привносить, если продолжим готовить команду к игре. А так, повторюсь, ту философию и идеологию, которые были при Олеге Георгиевиче, мы намерены продолжить — это комбинационный футбол, футбол от себя. Хотим не только подстраиваться под соперника, но играть так, как мы тренируемся», — цитирует тренера сайт клуба.