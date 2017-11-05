Президент «Ахмата» Даудов: три очка снимают с игроков психологический груз

Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал победу над «Ростовом» (1:0) в матче 16-го тура РФПЛ.



«Победа была очень важна. В последних играх удача была не на нашей стороне, и завоёванные три очка позволяют держаться в группе команд, претендующих на места в Лиге Европы, и снимают с игроков психологический груз.



После отставки Олега Кононова команду к прошедшей игре готовил Михаил Галактионов, назначенный мною исполняющим обязанности главного тренера. Михаил Михайлович продолжает работать в своей должности и готовит команду к предстоящим играм», – написал Даудов в своём «инстаграме».

«Ахмат» с 21-м очком занимает восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата.