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175 лет назад 2016
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Президент «Ахмата» Даудов: три очка снимают с игроков психологический груз

Футбол

Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал победу над «Ростовом» (1:0) в матче 16-го тура РФПЛ.

«Победа была очень важна. В последних играх удача была не на нашей стороне, и завоёванные три очка позволяют держаться в группе команд, претендующих на места в Лиге Европы, и снимают с игроков психологический груз.

После отставки Олега Кононова команду к прошедшей игре готовил Михаил Галактионов, назначенный мною исполняющим обязанности главного тренера. Михаил Михайлович продолжает работать в своей должности и готовит команду к предстоящим играм», – написал Даудов в своём «инстаграме».

«Ахмат» с 21-м очком занимает восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ахмат ФК Ростов Магомед Даудов Михаил Галактионов
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