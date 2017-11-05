Сборная Аргентины добавила игрока «ПСЖ» в заявку на товарищеский матч с Россией

Полузащитник «ПСЖ» Джовани Ло Чельсо был дополнительно внесён в заявку сборной Аргентины на товарищеские матчи с Россией и Нигерией в ноябре, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Аргентины.

21-летний футболист в нынешнем сезоне чемпионата Франции принял участие в девяти матчах (ни одного в основе) за парижан, но результативными действиями не отметился.

Примечательно, что в составе сборной Аргентины присутствуют сразу четыре игрока «Зенита»: Эмануэль Маммана, Эмилиано Ригони, Матиас Краневиттер и Леандро Паредес.

Вратари: Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»), Науэль Гусман («Тигрес»), Агустин Маркесин («Америка»).

Защитники: Хавьер Маскерано («Барселона»), Федерико Фасио («Рома»), Эмануэль Маммана («Зенит»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Херман Песселья («Бетис»), Эмилиано Инсуа («Штутгарт»).

Полузащитники: Эдуардо Сальвио («Бенфика»), Эвер Банега («Севилья»), Маркос Акунья («Спортинг»), Леандро Паредес, Эмилиано Ригони, Маттиас Краневиттер (все – «Зенит»), Алехандро Гомес («Аталанта»), Диего Перотти («Рома»), Фернандо Беллуски («Сан-Лоренсо»), Энцо Перес («Ривер Плейт»), Джовани Ло Чельсо («ПСЖ»).

Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Мауро Икарди («Интер»), Пауло Дибала («Ювентус»), Анхель Ди Мария («ПСЖ»), Кристиан Павон, Дарио Бенедетто (оба — «Бока Хуниорс»).

Сборная Аргентины сыграет с России 11 ноября, а с Нигерией – 14-го.