«Модена» признана банкротом

Бывший клуб итальянской Серии А «Модена», чья история насчитывает 105 лет, объявлен банкротом.

Последние попытки продать «Модену» затихли несколько дней назад, и игроки отказались выходить на поле, так как зарплату им не выплачивают уже в течение нескольких месяцев.

У выступающего в Серии С клуба уже есть три технических поражения. Сегодня команде предстоит матч против «Сантарканджело». Согласно регламенту, если клуб в четвёртой игре получает техническое поражение, то его исключают из лиги.

«Модена» провела в Серии А 13 сезонов, последний из них — 2003/04.