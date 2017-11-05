«Модена» признана банкротом

Бывший клуб итальянской Серии А «Модена», чья история насчитывает 105 лет, объявлен банкротом.
Последние попытки продать «Модену» затихли несколько дней назад, и игроки отказались выходить на поле, так как зарплату им не выплачивают уже в течение нескольких месяцев.
У выступающего в Серии С клуба уже есть три технических поражения. Сегодня команде предстоит матч против «Сантарканджело». Согласно регламенту, если клуб в четвёртой игре получает техническое поражение, то его исключают из лиги.
«Модена» провела в Серии А 13 сезонов, последний из них — 2003/04.
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