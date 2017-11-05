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175 лет назад 2016
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«Модена» признана банкротом

Футбол

Бывший клуб итальянской Серии А «Модена», чья история насчитывает 105 лет, объявлен банкротом.

Последние попытки продать «Модену» затихли несколько дней назад, и игроки отказались выходить на поле, так как зарплату им не выплачивают уже в течение нескольких месяцев.

У выступающего в Серии С клуба уже есть три технических поражения. Сегодня команде предстоит матч против «Сантарканджело». Согласно регламенту, если клуб в четвёртой игре получает техническое поражение, то его исключают из лиги.

«Модена» провела в Серии А 13 сезонов, последний из них — 2003/04.

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Источник: Football Italia Сообщить об ошибке
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