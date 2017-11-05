КДК рассмотрит поведение Гончаренко на матче с «Локомотивом»

Как стало известно «Чемпионату», КДК РФС рассмотрит поведение главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко на гостевом матче 16-го тура РФПЛ с московским «Локомотивом».



По ходу второго тайма главный тренер «армейцев» покинул пределы технической зоны и побежал к скамейке «Локомотива». КДК рассмотрит этот эпизод на следующей неделе.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 16-го тура РФПЛ «Локомотив» — ЦСКА. К 87-й минуте счёт 2:2. Главный судья встречи — Сергей Карасёв (Москва).