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175 лет назад 2016
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Гончаренко считает, что форвардам ЦСКА нужно учиться у Вернблума игре в атаке

Футбол

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, почему предпочёл поставить в нападение номинально опорного полузащитника Понтуса Вернблума в гостевом матче 16-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (2:2).

«Что касается того, что я выбрал вариант в атаке с Вернблумом, то не знаю, буду ли его использовать в этом качестве и впредь. Посмотрим. Весь вопрос в том, что нападающие должны оказывать давление на защиту соперника, а Понтус это делать умеет. Штатные форварды должны со скамейки смотреть, как выполнять эту работу, если пока не получается самим так играть», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Геркус: Вернблум — самый неудаляемый игрок в РФПЛ. Надо с этим что-то делать
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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