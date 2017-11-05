Гончаренко считает, что форвардам ЦСКА нужно учиться у Вернблума игре в атаке

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, почему предпочёл поставить в нападение номинально опорного полузащитника Понтуса Вернблума в гостевом матче 16-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (2:2).

«Что касается того, что я выбрал вариант в атаке с Вернблумом, то не знаю, буду ли его использовать в этом качестве и впредь. Посмотрим. Весь вопрос в том, что нападающие должны оказывать давление на защиту соперника, а Понтус это делать умеет. Штатные форварды должны со скамейки смотреть, как выполнять эту работу, если пока не получается самим так играть», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.