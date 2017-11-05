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«Рубин» — «Зенит» — 0:0. Питерцы не смогли победить в пятом матче РФПЛ подряд

Футбол

«Рубин» и «Зенит» сыграли вничью в матче 16-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 0:0. Питерцы не смогли победить в пятом матче турнира подряд.

Хозяева здорово сыграли в начале встречи, активным прессингом сдерживая атакующий заряд «Зенита». К концу тайма инициатива полностью перешла к петербуржцам, которые не реализовали несколько хороших возможностей.

После перерыва темп игры упал, обе команды допускали много брака. В концовке гости создали несколько хороших моментов, но голов зрители так и не увидели.

«Зенит» (30 очков) занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ. «Рубин» (19) — 10-й.

Россия - Премьер-Лига. 16-й тур
05 ноября 2017, воскресенье. 19:00 МСК
Рубин
Казань
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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