«Вильярреал» победил «Малагу», «Реал Сосьедад» выиграл у «Эйбара»

«Вильярреал» победил «Малагу» в матче 11-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Российский полузащитник хозяев Денис Черышев вышел на замену на исходе часа игры. На 68-й минуте отличился Никола Сансоне. Восемь минут спустя он оформил дубль.

В другом матче 11-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» выиграл у «Эйбара». Встреча проходила в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Таблица Примеры.