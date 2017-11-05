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«Вильярреал» победил «Малагу», «Реал Сосьедад» выиграл у «Эйбара»

Футбол

«Вильярреал» победил «Малагу» в матче 11-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Вильярреале на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Российский полузащитник хозяев Денис Черышев вышел на замену на исходе часа игры. На 68-й минуте отличился Никола Сансоне. Восемь минут спустя он оформил дубль.

В другом матче 11-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» выиграл у «Эйбара». Встреча проходила в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Таблица Примеры.

Испания - Примера. 11-й тур
05 ноября 2017, воскресенье. 20:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
2 : 0
Малага
Малага
1:0 – Сансоне – 68, 2:0 – Сансоне – 76
Испания - Примера. 11-й тур
05 ноября 2017, воскресенье. 20:30 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
3 : 1
Эйбар
Эйбар
1:0 – Жозе – 12, 2:0 – Янузай – 28, 3:0 – Оярсабаль – 46, 3:1 – Хордан – 72
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Вильярреал Реал Сосьедад ФК Малага Эйбар Денис Черышев
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