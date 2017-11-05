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175 лет назад 2016
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Моуринью: в матче с «Челси» всё было в наши руках, но «МЮ» не забил

Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал гостевое поражение от «Челси» (0:1) в матче 11-го тура чемпионата Англии.

«Игра была равной. Обе команды могли победить. Первый, кто забивает в таких матчах, больше обороняется и побеждает. Первый тайм получился равным, а во втором у «Челси» был единственный отрезок, когда он имел преимущество, и это закончилось голом в наши ворота. Обидно пропускать гол в такой ситуации. После этого мы подсели эмоционально, а желание и баланс в игре у игроков «МЮ» появились только в последние 15-20 минут. Всё было в наших руках. У нас были голевые моменты, но мы их не реализовали», — цитирует Моуринью BBC.

«Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» в Лондоне
Источник: BBC Сообщить об ошибке
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Манчестер Юнайтед Челси Жозе Моуринью
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