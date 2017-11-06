«Реал» разгромил «Лас-Пальмас», отставание от «Барселоны» — 8 очков

«Реал» разгромил «Лас-Пальмас» в матче 11-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

На 41-й минуте Марко Асенсио с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, Даниэль Кастельяно невольно перевёл мяч к центру, а оттуда головой в угол ворот пробил Касемиро.

На исходе часа игры Тони Кроос со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Рауль Лисоайн выбил мяч на выходе за пределы штрафной площади, но оттуда Асенсио удачно пробил по воротам. На 74-й минуте Криштиану Роналду отыгрался с Начо, а затем перевёл мяч с правого фланга в центр штрафной площади, а Иско переправил его в ворота.

«Реал» (23 очка) занимает третье место, отставая от лидирующей «Барселоны» на 8 очков. «Лас-Пальмас» (6) — 19-й.