Видео: Вячеслав Грозный станцевал лезгинку в честь выхода «Иртыша» в еврокубки

Главный тренер павлодарского «Иртыша» Вячеслав Грозный эмоционально отметил попадание в еврокубки по итогам сезона. В матче 33-го тура чемпионата Казахстана «Иртыш» минимально обыграл карагандинский «Шахтёр» — 1:0. Таким образом, «Иртыш» набрал 48 очков и занял четвёртое место турнирной таблице, опередив на одно очко «Тобол». В раздевалке после матча с «Шахтёром» 70-летний Грозный станцевал лезгинку.

Отметим, что Грозный регулярно танцевал народный кавказский танец после побед «Терека» (ныне — «Ахмат»), с которым работал с 2008 по 2009 год.

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