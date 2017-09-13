Грозный отчислил Гетериева из «Иртыша» за систематические нарушения дисциплины

Руководство павлодарского «Иртыша» рассталось с 32-летним полузащитником Казбеком Гетериевым, сообщает Vesti.kz. Инициатором расторжения соглашения выступил главный тренер Вячеслав Грозный. Причина — систематические нарушения дисциплины. Дополнительной информации по этому поводу на данный момент нет.
Казбек Гетериев перешёл в «Иртыш» в 2015 году, а до этого выступал за другие клубы из Казахстана — «Кайрат», «Ордабасы» и «Кайсар». В прошлом он поиграл за российские команды «Спартак-Нальчик», «Жемчужина-Сочи» и «Алания». Имеет в активе семь матчей в составе сборной Казахстана.