Шнейдерлен и Миральяс были изгнаны с тренировки «Эвертона»

Футболисты «Эвертона» Морган Шнайдерлен и Кевин Миральяс были изгнаны с тренировки 4 ноября за недостаточное старание. После того как «ириски» потерпели поражение от «Лиона» в Лиге Европы (0:3), временно исполняющий обязанности главного тренера Дэвид Ансуорт предъявил претензии команде. Как сообщает Sky Sports, Шнайдерлен и Миральяс были изгнаны прямо во время занятия.



После этого инцидента оба игрока не попал в заявку «Эвертона» на матч АПЛ с «Уотфордом», который ливерпульцы выиграли со счётом 3:2.



Отмечается, что, вероятно, дальнейшую судьбу игроков будет решать уже новый главный тренер. О его назначении должно быть объявлено во время перерыва на матчи сборных.

«Эвертон» вырвал победу у «Уотфорда», проигрывая со счётом 0:2 к 67-й минуте