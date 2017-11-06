Ривалдо в возрасте 45 лет стал дедушкой

Бывший нападающий сборной Бразилии Ривалдо стал дедушкой в возрасте 45 лет. Об этом экс-футболист написал на своей странице в «Инстаграме». У его сына Ривалдиньо, выступающего за бухарестское «Динамо», родился сын Дави.

«День великих эмоций. Родился мой внук Дави. Благодарю господа за этот дар. Поздравляю моего сына и мою невестку. Воспитывайте сына и моего внука с мудростью и заботьтесь с большой любовью. Какая радость быть дедушкой», — признался Ривалдо.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Ривалдо.