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175 лет назад 2016
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Ривалдо в возрасте 45 лет стал дедушкой

Футбол

Бывший нападающий сборной Бразилии Ривалдо стал дедушкой в возрасте 45 лет. Об этом экс-футболист написал на своей странице в «Инстаграме». У его сына Ривалдиньо, выступающего за бухарестское «Динамо», родился сын Дави.

«День великих эмоций. Родился мой внук Дави. Благодарю господа за этот дар. Поздравляю моего сына и мою невестку. Воспитывайте сына и моего внука с мудростью и заботьтесь с большой любовью. Какая радость быть дедушкой», — признался Ривалдо.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Ривалдо.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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