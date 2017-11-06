Черчесов: Головин и Самедов приедут в сборную, по Кузяеву есть вопросы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей с командами Испании и Аргентины.



«Головин приедет завтра, Самедов тоже приедет. По Кузяеву есть вопросы, которые мы сегодня-завтра будем решать. У него побаливает плечо. Отсеивать никого не собираемся. У нас через два на третий день игра. Надо чётко понимать состояние игроков, тактику.

Не каждый раз мы играем со сборными, где есть такие звёзды. Определённый опыт у нас есть, пришло время, когда надо играть с сильными соперниками. Главное, чтобы все были здоровы. Зобнин уже почти здоров, но не готов", — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.



Напомним, что матч Россия – Аргентина состоится 11 ноября и пройдёт в Москве. Начало – в 16:00 мск. Спустя три дня подопечные Станислава Черчесова сыграют против Испании. Матч состоится в Санкт-Петербурге. Начало – в 21:45 мск



Приобрести билеты на матч Россия – Испания можно на «Чемпионате». Билеты на игру стоят от 600 рублей.