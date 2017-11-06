Попов: гол «Уфы» не страшен — я был уверен, что «Спартак» выиграет этот матч

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов после домашней победы над «Уфой» (3:1) в 16-м туре РФПЛ рассказал, что был уверен в победе своей команды, даже когда красно-белые первыми пропустили мяч.

«Гол не страшен — я был уверен, что мы выиграем этот матч. Видел настрой команды, понимал, что мы хорошо играем. Когда обсуждали с ребятами ситуацию в перерыве, то все были уверены, что забьём ещё один. Но в итоге забили два.

Не хочу комментировать судейство. Главное, что мы выиграли. «Спартак» выглядел очень хорошо — это был наш спартаковский футбол. Мы не смотрим на конкурентов, отталкиваемся от себя. «Спартак» должен набирать максимум очков в каждой игре. В конце чемпионата посчитаем: кто будет лучше, тот и выиграет титул", — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.