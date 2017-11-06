Моуринью: «МЮ» обеспокоен отставанием от «МС», но другим надо переживать сильнее

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после гостевого поражения от «Челси» (0:1) в матче 11-го тура чемпионата Англии отметил, что его команда обеспокоена отставанием в 8 очков от лидирующего в турнирной таблице «Манчестер Сити».

«Мы обеспокоены, но остальные 18 команд чемпионата Англии должны переживать больше, потому что мы вторые, а они отстают ещё сильнее.

Восемь очков в Премьер-лиге — это не то же самое, что восемь очков в Португалии, Примере или Бундеслиге. Да, это восемь очков, но впереди много игр. Я надеюсь, чувствую, думаю и желаю, что в насыщенный праздничный период и в новом году мы будем максимально сильны со здоровыми Полем Погба, Златаном Ибрагимовичем и Маркосом Рохо", — цитирует Моуринью Sportsmole.